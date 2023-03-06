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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Детский омбудсмен заявила, что запрет на пропаганду ЛГБТ был нужен для защиты детей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Новые законы о запрете пропаганды ЛГБТ среди россиян любого возраста были необходимы для эффективного ограничения распространения такой информации среди несовершеннолетних, считает уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"В информационном поле очень сложно разделить на детскую и взрослую. К сожалению, маркер "18+" не дает тебе гарантии, что ребенок, не достигший этого возраста, не получит доступ к тому или иному контенту (...) Мы понимаем, что в целом нажать кнопку "мне есть уже 18" может практически каждый ребенок, и здесь тотальный запрет, он как раз и способствует тому, чтобы ограничить наших детей вообще от какой-либо информации, и мы сейчас ратуем за то, чтобы в социальных сетях при выявлении подобных групп или контента социальные сети это все активно блокировали", - сказала Львова-Белова в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения. Нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Кроме того, не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

До этого в России с июля 2013 года действовал запрет на пропаганду "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних (135-ФЗ), а также административная ответственность за подобные действия.

Мария Львова-Белова
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