Володин сообщил о срочной подготовке правил регулирования смены пола

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Совете законодателей сообщил, что в Госдуме готовят решения по регулированию вопросов о смене пола в России, подготовить соответствующие предложения и срочно их внести было поручено вице-спикеру палаты Владиславу Даванкову ("Новые люди").

"За прошедшее время у нас в стране зарегистрировано 2700 решений, связанных со сменой пола", - сообщил Володин.

По его словам, он обсуждал проблему с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, и после изучения вопроса выяснилось, что "оказывается, сегодня - а идет всё это из-за решения ВОЗ, с которым подписано соглашение Министерством здравоохранения - исключены психологи из комиссий, которые принимают эти решения".

"Оказалось, решения могут приниматься в частных клиниках. И человек утром встает, и для себя принимает решение, что он уже не мужчина, а женщина, не женщина, а мужчина. Идет в платную клинику, услуга стоит от 30 до 60 тысяч, получает справку, и с этой справкой идет дальше в ЗАГС, в паспортный стол для смены фамилии, имени, отчества", - проинформировал спикер.

А затем, по его мнению, "может произойти следующее: заключат уже на законных основаниях брак, и еще, не дай бог, возьмут ребенка".

"Совещание такое с участием Министерства здравоохранения, Министерства юстиции прошло. Министерство юстиции поддерживает предложение о запрете, по-другому нельзя", - сказал Володин.