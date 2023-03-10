Число зарегистрированных безработных в РФ с начала года снизилось на 15,5 тыс.

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных безработных в РФ на настоящий момент составляет 549 тыс., что на 15,5 тыс. меньше, чем в начале года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Численность зарегистрированных безработных сейчас составляет 549 тысяч граждан. С 1 января 2023 года их число сократилось на 15,5 тысяч человек", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате вице-премьера.

Количество доступных вакансий, размещенных работодателями на ЕЦП "Работа России", составляет 1,6 млн единиц, пояснили в аппарате.

Кроме того, в регионах продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. Заключены договоры на участие почти 28 тыс. человек в оплачиваемых общественных и временных работах и уже почти 20 тыс. граждан приступили к работе, добавили в аппарате Голиковой.

По программе субсидирования найма работодатели направили заявки на 46 тыс. рабочих мест. Уже трудоустроены 5 тыс. человек, что на 1 тыс. больше, чем неделю назад, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что наиболее активно мерами поддержки рынка труда пользуются в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах.

В аппарате напомнили, что началось переобучение в рамках нацпроекта "Демография" по востребованным на локальных рынках труда специальностям. Приступили к занятиям 3,8 тыс. человек.

"Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам содействия промышленным предприятиям в подборе работников, а также формирования локальной нормативно-правовой базы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в сфере трудовых отношений", - отметили в пресс-службе.