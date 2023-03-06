ФСБ сообщила о попытке украинских спецслужб подорвать машину Константина Малофеева

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности РФ предотвратила покушение на председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, автомобиль которого намеревался подорвать основатель "Русского добровольческого корпуса" под контролем СБУ, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ведомства, организатором преступления является "проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей т.н. "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Капустин Денис, 1984 г.р.".

"Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева", - говорится в сообщении.

Возбуждено дело по ст. 205 УК РФ (теракт), ст. 205.4 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

ФСБ также сообщает, что Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области.

Как отмечает спецслужба, "несмотря на сделанные в сети Интернет заявления, что "не воюют с гражданскими и не убивают безоружных", террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе ребенка, а также занимались мародерством".

Кроме того в августе 2022 года ФСБ предотвратила организованный Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области.

Как утверждают в ведомстве, связи Капустина - "сторонники организованных им праворадикальных организации "Вайт Рекс", "Реструкт", "Тор Штайнер" и "Карпатская сечь" граждане РФ Кейнер и Ушков при оказании вооруженного сопротивления были нейтрализованы".