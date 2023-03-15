Предполагаемый организатор атаки на села под Брянском внесен в список Росфинмониторинга

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес основателя "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Соответствующая запись появилась в списке Росфинмониторинга в среду.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

6 марта этого года Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о предотвращении покушения на председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, автомобиль которого намеревался подорвать Капустин под контролем СБУ.

По данным ведомства, Капустин - основатель и один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК), участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины.

По версии ФСБ, Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов РДК на села в Брянской области.

"В августе 2022 года ФСБ России также был предотвращен организованный Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области", - заявили тогда в ЦОС.

Как утверждают в ведомстве, связи Капустина - "сторонники организованных им праворадикальных организации "Вайт Рекс", "Реструкт", "Тор Штайнер" и "Карпатская сечь" граждане РФ Кейнер и Ушков при оказании вооруженного сопротивления были нейтрализованы".