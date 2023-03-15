Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Предполагаемый организатор атаки на села под Брянском внесен в список Росфинмониторинга

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес основателя "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Соответствующая запись появилась в списке Росфинмониторинга в среду.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

6 марта этого года Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о предотвращении покушения на председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, автомобиль которого намеревался подорвать Капустин под контролем СБУ.

По данным ведомства, Капустин - основатель и один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК), участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины.

По версии ФСБ, Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов РДК на села в Брянской области.

"В августе 2022 года ФСБ России также был предотвращен организованный Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области", - заявили тогда в ЦОС.

Как утверждают в ведомстве, связи Капустина - "сторонники организованных им праворадикальных организации "Вайт Рекс", "Реструкт", "Тор Штайнер" и "Карпатская сечь" граждане РФ Кейнер и Ушков при оказании вооруженного сопротивления были нейтрализованы".

Росфинмониторинг Денис Капустин Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокурор РФ обвинил ведомства в трате средств на закупку иностранной продукции

Роспотребнадзор подтвердил два случая сибирской язвы у жителей Чувашии

В казну РФ за год вернули имущество коррумпированных чиновников на 90 млрд руб.

В казну РФ за год вернули имущество коррумпированных чиновников на 90 млрд руб.

Путин потребовал от прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в РФ

Путин потребовал от прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в РФ

RBI изучает возможность обмена российских активов на активы европейской "дочки" Сбербанка

В Кремле опровергли обсуждение новой волны мобилизации в РФ

В Кремле опровергли обсуждение новой волны мобилизации в РФ

Минфин и МИД предложили приостановить действие налоговых соглашений с недружественными странами

Минфин и МИД предложили приостановить действие налоговых соглашений с недружественными странами

Совфед одобрил законы о наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Единый день введут для ежемесячной выплаты средств из маткапитала

Единый день введут для ежемесячной выплаты средств из маткапитала
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });