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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:12

Пожар в Видном не сказался на производстве коксового завода "Мечела"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Пожар на "Московском коксогазовом заводе" ("Москокс", входит в группу "Мечел") в Видном, не повлиял на производство кокса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мечела".

"Данный участок не связан с производством кокса, все контракты с потребителями будут исполнены. Очистка коксового газа работает в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет", - сказал представитель компании.

5 марта вечером экстренные службы сообщили, что в одном из цехов завода произошел взрыв и начался пожар. По данным "Мечела", возгорание произошло на разделительной колонне в отделении улавливания. К полуночи пожар потушили, никто не пострадал. Причины инцидента расследует специально созданная комиссия.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова напомнила, что в ходе надзорных мероприятий на заводе выявлялись "многочисленные нарушения природоохранного законодательства".

В июне 2022 года Черемушкинский суд признал предприятие виновным по 14 протоколам о нарушениях, выявленных Росприроднадзором в 2021 году, компания была оштрафована на 180 тысяч рублей. В августе Видновский городской суд назначил "Москоксу" штраф в 240 тысяч рублей за выбросы в воздух стирола без соответствующего разрешения. При этом суд отказался по требованию Росприроднадзора остановить работу предприятия.

Проверки "Москокса" инициировала вице-премьер Виктория Абрамченко после многочисленных жалоб жителей на качество атмосферного воздуха в городе Видное.

"Москокс" производит кокс, применяемый в металлургической промышленности. Мощность предприятия составляет 1,1 млн тонн валового кокса в год.

Мечел Москокс Видное Московская область Росприроднадзор Светлана Радионова
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