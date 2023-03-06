Суд попросили арестовать имущество бывших топ-менеджеров Нэклис-банка

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) 2 марта попросило Арбитражный суд Москвы принять меры обеспечения в рамках иска агентства о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей московского Нэклис-банка на 2 млрд рублей.

Как говорится в определении на сайте суда, АСВ просит арестовать имущество, включая денежные средства, четырех экс-членов правления банка Дмитрия Алферова, Виталия Ларичева, Елены Петровой и Олега Уманского в пределах 2 013,6 млн рублей у каждого.

Суд рассмотрит это заявление 15 марта.

Помимо этого, 2 марта в суд поступило заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности шести бывших руководителей банка. Кроме Алферова, Ларичева, Петровой и Уманского, агентство просит привлечь бывших членов правления банка Наталью Акулову и Сергея Борискина (председатель). Дата рассмотрения этого заявления пока не опубликована.

В ходе конкурсного производства агентство установило, что вышеуказанные лица подписывали и (или) одобряли заключение кредитных договоров с лицами, заведомо неспособными исполнить принятые на себя обязательства. Кроме того, они совершали сделки по необоснованному прекращению обязательств по обеспечению ссудной задолженности, а также по замещению ссудной задолженности недвижимым имуществом по завышенной стоимости. Это повлекло невозможность удовлетворения требований кредиторов банка в полном объеме, сообщает сайт АСВ.

АСВ в начале 2022 года подало в суд заявление о взыскании с тех же лиц убытков в общем размере 1,5 млрд рублей. В рамках спора об убытках были приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков. Суд также запретил управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии совершать любые регистрационные действия с имуществом этих лиц.

Агентство просило арестовать имущество, включая денежные средства, Акуловой в пределах суммы 913,1 млн рублей, Петровой на 406,1 млн рублей, Ларичева на 219,2 млн рублей, Уманского на 54,4 млн рублей, Алферова в размере 204,6 млн рублей.

Банк России 10 января 2020 года отозвал у Нэклис-банка лицензию, указав, что банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов и "проводил операции, имеющие признаки вывода активов". По данным регулятора, в результате операций по замещению активов на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физическим лицам на общую сумму более 1,3 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 11 марта 2020 года признал банк банкротом.

Нэклис-банк по итогам III квартала 2019 года занимал 237-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России на 1 декабря 2019 года, по величине активов эта кредитная организация занимала 251-е место в банковской системе страны.