Имущество экс-руководителей Нэклис-банка арестовали по заявлению АСВ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 31 января принял меры обеспечения по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании с ранее контролировавших московский Нэклис-банк лиц 1,5 млрд рублей убытков.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, суд арестовал все имущество бывших членов правления Наталии Акуловой, Виталия Ларичева, Елены Петровой и Олега Уманского, а также учредителя Дмитрия Алферова.

Суд также запретил управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии совершать любые регистрационные действия с имуществом этих лиц.

Заявление о принятии мер поступило в суд 17 января.

Агентство просило арестовать имущество, включая денежные средства, Акуловой в пределах суммы 913,1 млн рублей, Петровой на 406,1 млн рублей, Ларичева на 219,2 млн рублей, Уманского на 54,4 млн рублей, Алферова в размере 204,6 млн рублей.

Кроме этого, АСВ просило суд запретить Росрегистрации совершать любые действия с недвижимостью и автомобилями этих людей в пределах арестованных сумм.

Заявление о взыскании убытков подано, в том числе, в отношении Акуловой, Ларичева, Петровой, бывшего члена совета директоров Сергея Борискина.

"В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что в банке совершались действия по выдаче заведомо невозвратных ссуд. Кроме того, банк необоснованно расторгал договоры залога транспортных средств, залогодержателем по которым выступал банк. В результате указанных сделок банку были причинены убытки", - отмечается в информации.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ 10 января 2020 года отозвал у Нэклис-банка лицензию на осуществление банковских операций. "Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что Нэклис-банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов, проводил операции, имеющие признаки вывода активов", - говорилось в пресс-релизе регулятора.

ЦБ отмечал, что в результате проведенных банком операций по замещению активов на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физическим лицам на общую сумму более 1,3 млрд рублей.

"Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала)", - пояснял ЦБ.

11 марта 2020 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.

Нэклис-банк по итогам III квартала 2019 года занимал 237-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 декабря 2019 года по величине активов эта кредитная организация занимала 251-е место в банковской системе РФ.