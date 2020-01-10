Касперская рассказала о "необдуманном" вхождении в Нэклис-банк

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент InfoWatch Наталья Касперская стала акционером московского Нэклис-банка три года назад "не по своей воле", а по предложению менеджмента, это решение она назвала "необдуманным". Она сообщила в фейсбуке, что сама предложила Банку России разобраться с проблемами "Нэклиса" в 2019 году. 10 января банк лишился лицензии.

"Небольшой банк, куда я "по знакомству" положила довольно крупный депозит, несколько лет подряд аккуратно платил проценты по вкладу, но потом вдруг оказался не в состоянии его вернуть. Менеджмент банка предложил мне конвертировать депозит в долю в банке, я необдуманно согласилась", - написала Касперская.

По ее словам, тогда она не понимала специфики банковского дела и думала, что проблемы у банка относительно небольшие и их можно решить.

"После двух лет попыток разобраться с накопленными проблемами, я поняла, почему ЦБ так безжалостно "косит" малые банки. В итоге я подготовила и направила руководству регулятора докладную записку, в которой попросила помочь разобраться с ситуацией в кредитном учреждении", - объяснила она.

ЦБ проверил Нэклис-банк в октябре 2019 года и нашел "значительные нарушения". По словам Касперской, в банке вскрылось "множество неустранимых проблем с кредитами и бизнес-процессами, имеющих многолетнюю историю".

Пытаясь решить проблемы "Нэклиса", Касперская с одобрения ЦБ решила обкатывать на этом банке новые финансовые технологии, основанных на анализе больших данных и искусственном интеллекте. Для этого она создала в InfoWatch специальное подразделение финтеха. По ее словам, сейчас эти технологии - InfoBank и Whitebank - уже можно тестировать на реальных бизнес-процессах банков.

Банк России объяснил отзыв лицензии у Нэклис-банка тем, что организация в результате доформирования резервов по ряду активов, полностью утратила собственные средства. Регулятор уличил банк в проведении операций, похожих на вывод активов, и в нарушении законов и нормативов ЦБ.

По данным ЦБ, Касперская контролировала 64% "Нэклиса" через кипрскую Organat Financial Ltd, остальными акционерами являются физлица. Банк на конец III квартала 2019 года занимал 237-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России на 1 декабря 2019 года, по величине активов эта кредитная организация занимала 251-е место в банковской системе страны.