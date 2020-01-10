Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Касперская рассказала о "необдуманном" вхождении в Нэклис-банк

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент InfoWatch Наталья Касперская стала акционером московского Нэклис-банка три года назад "не по своей воле", а по предложению менеджмента, это решение она назвала "необдуманным". Она сообщила в фейсбуке, что сама предложила Банку России разобраться с проблемами "Нэклиса" в 2019 году. 10 января банк лишился лицензии.

"Небольшой банк, куда я "по знакомству" положила довольно крупный депозит, несколько лет подряд аккуратно платил проценты по вкладу, но потом вдруг оказался не в состоянии его вернуть. Менеджмент банка предложил мне конвертировать депозит в долю в банке, я необдуманно согласилась", - написала Касперская.

По ее словам, тогда она не понимала специфики банковского дела и думала, что проблемы у банка относительно небольшие и их можно решить.

"После двух лет попыток разобраться с накопленными проблемами, я поняла, почему ЦБ так безжалостно "косит" малые банки. В итоге я подготовила и направила руководству регулятора докладную записку, в которой попросила помочь разобраться с ситуацией в кредитном учреждении", - объяснила она.

ЦБ проверил Нэклис-банк в октябре 2019 года и нашел "значительные нарушения". По словам Касперской, в банке вскрылось "множество неустранимых проблем с кредитами и бизнес-процессами, имеющих многолетнюю историю".

Пытаясь решить проблемы "Нэклиса", Касперская с одобрения ЦБ решила обкатывать на этом банке новые финансовые технологии, основанных на анализе больших данных и искусственном интеллекте. Для этого она создала в InfoWatch специальное подразделение финтеха. По ее словам, сейчас эти технологии - InfoBank и Whitebank - уже можно тестировать на реальных бизнес-процессах банков.

Банк России объяснил отзыв лицензии у Нэклис-банка тем, что организация в результате доформирования резервов по ряду активов, полностью утратила собственные средства. Регулятор уличил банк в проведении операций, похожих на вывод активов, и в нарушении законов и нормативов ЦБ.

По данным ЦБ, Касперская контролировала 64% "Нэклиса" через кипрскую Organat Financial Ltd, остальными акционерами являются физлица. Банк на конец III квартала 2019 года занимал 237-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России на 1 декабря 2019 года, по величине активов эта кредитная организация занимала 251-е место в банковской системе страны.

Наталья Касперская Банк России Нэклис-банк

Новости

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

Лукашенко назвал ненормальной ситуацию с ценами на российский газ для Белоруссии

Акции "Распадской" подорожали на фоне пожаров в Австралии

Итоги года: 2019

Дивиденды Газпрома: все, что отдал акционерам - твое

Дивиденды Газпрома: все, что отдал акционерам - твое

Суд запретил Карлосу Гону покидать Ливан

Суд запретил Карлосу Гону покидать Ливан
Дело Baring Vostok

Фигурантов "дела Baring Vostok" обвинили в выдаче безвозвратного кредита

Фигурантов "дела Baring Vostok" обвинили в выдаче безвозвратного кредита

На Украине оценили потерю доходов от пуска "Турецкого потока" в $450 млн в год

На Украине оценили потерю доходов от пуска "Турецкого потока" в $450 млн в год

Эксперты ООН зафиксировали рекордный скачок мировых цен на продукты

Итоги года: 2019

"Росатом" размыкает ядерный цикл

"Росатом" размыкает ядерный цикл

В США начали расследовать вторую летальную аварию с Tesla за две недели

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');