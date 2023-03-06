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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

МКС уклонилась от космического мусора

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-22" увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщили в "Роскосмосе" в понедельник.

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей грузовика "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором", - сказали в госкорпорации.

Отмечается, что в 15:42 по московскому времени включились двигатели корабля, проработали 375,8 секунд и выдали импульс величиной 0,7 м/с.

"В результате средняя высота орбиты МКС составила 418,59 км над поверхностью нашей планеты", - заявили в "Роскосмосе".

Роскосмос МКС Прогресс МС-22
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