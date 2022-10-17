МКС уклонилась от космического мусора

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" внепланово скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС) для уклонения от космического мусора, сообщили в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса".

"В понедельник, 17 октября 2022 года, орбита Международной космической станции была скорректирована для уклонения от столкновения с космическим мусором", - сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 22:27 по московскому времени, они проработали 630,8 секунды и выдали импульс величиной 1 м/с.

"По предварительным данным, после маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,75 км и составила 417,9 км", - говорится в сообщении.

За все время полета МКС проведены 327 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 176 - с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс", сообщили в "Роскосмосе".

16 июня в госкорпорации сообщали о коррекции орбиты МКС для уклонения от космического мусора, для этого были также задействованы двигатели корабля "Прогресс МС-20".

4 августа 2021 года в "Роскосмосе" сообщали, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от 3 до 10 сообщений о сближениях космических аппаратов РФ с потенциально опасными объектами.

В ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической, заявил в октябре 2021 года "Интерфаксу" главный конструктор системы контроля космического пространства (корпорация "МАК "Вымпел", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Виталий Горючкин.

"С таким темпом развития, что мы сейчас видим, тем количеством аппаратов, которые выводятся, я считаю, что в ближайшие 10 лет с высокой вероятностью ситуация станет очень близкой к критической или станет критичной, если мы не разработаем каких-то новых методов по контролю и предупреждению таких ситуаций", - сказал Горючкин.