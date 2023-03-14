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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

МКС уклонилась от космического мусора второй раз за месяц

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Космический грузовик "Прогресс МС-22" увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Сегодня орбита Международной космической станции второй раз за месяц была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатели корабля, пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда", были включены в 14:54 по московскому времени, они проработали 155 секунд и выдали импульс величиной 0,3 м/с.

"В результате, по предварительным данным, средняя высота орбиты МКС увеличилась на 500 м и составила 419 км", - сообщили в госкорпорации.

За прошедший месяц было выполнено две коррекции орбиты МКС. 6 марта корабль "Прогресс МС-22" увел станцию от столкновения с космическим мусором. 9 марта орбиту МКС скорректировали перед спуском на Землю корабля "Союз МС-22".

МКС Роскосмос Прогресс МС-22
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