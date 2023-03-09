Поставки российского СПГ в ЕС в 2022 году оценены как рекордные

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Аналитики Центра германских исследований Института Европы РАН констатируют рост поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза до исторического максимума.

"В 2022 году на 4,3 млрд куб. м выросли поставки российского СПГ в страны ЕС, достигнув исторического максимума в 16,7 млрд куб. м", - отмечается в аналитической статье экспертов центра, опубликованной на официальном сайте Института Европы РАН.

Авторы отмечают, что в 2021 году поставки СПГ из России в Евросоюз составляли примерно 12,3 млрд куб. м. Значительную часть этого объема "через другие европейские государства получила Германия".