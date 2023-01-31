Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В РФ насчитали до 200 отелей, работающих в формате "все включено"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В России на сегодня работают 150-200 отелей формата "все включено", их число будет расти по мере развития туристической инфраструктуры, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

"В России от 150 до 200 отелей, которые работают в этом формате. Их не так много, так как нужен большой номерной фонд, а у нас не настолько много отелей с большим фондом и большой инфраструктурой. Подавляющее большинство из них находятся на побережье Черного моря, несколько в Подмосковье, один или два в Ленобласти", - сказал он во вторник на пресс-конференции, посвященной созданию государственного стандарта для отелей, работающих в формате "все включено" и "ультра все включено".

В РоссииУтвержден стандарт услуг "Все включено" и "Ультра все включено" в отелях РоссииЧитать подробнее

По словам Прасова, такие отели обычно востребованы в загородном курортном формате, так как чаще всего их выбирают семейные туристы.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский добавил, что спрос на гостиничные услуги в формате "все включено" растет в последние годы из-за роста внутреннего туризма. Но развитие этого направления напрямую связано с развитием гостиничной инфраструктуры.

"По мере того, как будут строиться отели и в зависимости от локаций, где они будут строиться, предприниматели будут принимать решение, в какой модели функционировать. На курортах Краснодарского края и Крыма все больше отельеров переходят к этой форме предоставления услуг, потому что с точки зрения экономики она для инвестора более привлекательна, чем, например, размещение с завтраками. Поэтому формат "все включено" будет развиваться, по мере того, как будут строиться новые отели. Ожидать, что это будет происходить без создания новой инфраструктуры, было бы наивно", - подчеркнул он.

Уманский пояснил, что в России отели "все включено" существуют уже более 10 лет. По его словам, никакого существенного отличия между "все включено" в России и других странах не существует.

Федерация рестораторов и отельеров России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гособвинение потребовало заочно приговорить журналиста Невзорова к 9 годам колонии

"КАМАЗ" объяснил стабильной работой рост котировок на "Мосбирже" почти на 21%

"КАМАЗ" объяснил стабильной работой рост котировок на "Мосбирже" почти на 21%
Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет

Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Благодатное в ДНР

Генпрокурор РФ заявил о возвращении домой более 9 тыс. незаконно мобилизованных граждан

Генпрокурор РФ заявил о возвращении домой более 9 тыс. незаконно мобилизованных граждан

Рябков обсудил с послом США вопросы контроля над вооружениями

Число компаний РФ, раскрывающих информацию для инвесторов, упало в 2022 г. на треть

Число компаний РФ, раскрывающих информацию для инвесторов, упало в 2022 г. на треть

Новый учебник по истории с разделом про СВО при необходимости будет доработан

ВС РФ отказал Генпрокуратуре в обжаловании мировой между НТЭК и Росрыболовством

Сервис Twitch оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о СВО на Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });