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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:15

Активистку из Хабаровска заподозрили в госизмене из-за финансирования ВСУ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Активистка хабаровского движения "ЯМЫФУРГAЛ" подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины, возбуждено дело о государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ

"ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность активистки движения "ЯМЫФУРГAЛ", жительницы Хабаровска, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "подозреваемая, действуя по мотивам политической ненависти и вражды", перевела личные денежные средства "для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования".

"По данному факту Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена)", - заявили в ЦОС.

ФСБ Хабаровск Украина
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