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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Новгородское УФСБ сообщило об аресте мужчины, склонявшего участников СВО к сдаче в плен

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ по Новгородской области пресекли противоправную деятельность уроженца Винницкой области Украины, сообщила пресс-служба управления ведомства в понедельник.

По данным ФСБ, в период специальной военной операции на территории Украины подозреваемый, являющийся гражданином России, склонял призванных в ряды ВС РФ "к предоставлению противнику информации о местах дислокации войсковых частей, похищению и передачи боевой техники, (а также) сдаче в плен", говорится в сообщении.

УФСБ возбудило дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

По данным спецслужбы, суд заключил задержанного под стражу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
ФСБ Новгородская область Украина
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