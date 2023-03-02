В Хабаровском крае задержан мужчина, предлагавший Украине сведения о военных объектах РФ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании жителя Комсомольска-на-Амуре, инициативно связавшегося с украинскими военными для передачи им сведений об объектах Минобороны РФ в регионе.

Мужчина подозревается в государственной измене, сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный инициативно через интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью передачи сведений о военных объектах Минобороны РФ на территории Хабаровского края, "которые могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники".

Следственным подразделением органа безопасности возбуждено уголовное дело по ст. 275 ("Государственная измена") УК России.

По статье о госизмене мужчине грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ не раскрыли личность задержанного и другие подробности операции.