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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

В Хабаровском крае задержан мужчина, предлагавший Украине сведения о военных объектах РФ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании жителя Комсомольска-на-Амуре, инициативно связавшегося с украинскими военными для передачи им сведений об объектах Минобороны РФ в регионе.

Мужчина подозревается в государственной измене, сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный инициативно через интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью передачи сведений о военных объектах Минобороны РФ на территории Хабаровского края, "которые могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники".

Следственным подразделением органа безопасности возбуждено уголовное дело по ст. 275 ("Государственная измена") УК России.

По статье о госизмене мужчине грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ не раскрыли личность задержанного и другие подробности операции.

Хабаровский край ФСБ Комсомольск-на-Амуре Украина Минобороны РФ
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