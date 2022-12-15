Хабаровчанин осужден на 12,5 лет за госизмену в пользу Украины

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Житель Хабаровска Вячеслав Мамуков приговорен к 12 с половиной годам колонии за попытку передачи Украине секретных сведений об объектах транспортной инфраструктуры, сообщает в четверг ФСБ РФ.

"Суд признал Мамукова В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена", назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима", - сообщили в спецслужбе.

Приговор вступил в законную силу.

По данным ФСБ, Мамуков "имея по роду своей деятельности доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и преследуя корыстный умысел, инициативно через сеть Интернет связался с представителями спецслужбы Украины и предложил передать им за денежное вознаграждение сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации".

"Речь шла об информации, составляющей государственную и коммерческую тайну, касающейся объектов транспортной инфраструктуры", - уточнили в спецслужбе.

По ее данным, в результате своевременно принятых органами ФСБ мер реализовать преступный умысел ему не удалось.