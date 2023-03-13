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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Российское подразделение "Радио Свобода" признано банкротом

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС признано иноагентом).

"Должник признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Процедуру наблюдения суд ввел в отношении организации в августе 2022 года по заявлению московской инспекции ФНС России №7 из-за долга радиостанции по налогам, составляющего более 6 млн рублей. Впоследствии суд включил в реестр дополнительные требования кредиторов еще на сумму, превышающую 750 млн рублей.

В отношении "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и гендиректора ее российского юридического лица с января 2021 года составлены более 1 тысячи протоколов за отсутствие маркировки материалов ее проектов, отмечал в июне 2022 года Роскомнадзор. По судебным решениям организация привлечена к административной ответственности на общую сумму порядка 785 млн рублей.

По данным ведомства, судебные органы передали в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России для принудительного взыскания более 500 исполнительных документов.

В 2022 году мировой суд рассмотрел несколько десятков протоколов в отношении РСЕ/РС за отказ удалить признанную фейковой информацию об СВО. Сумма штрафов по этим протоколам уже составила 75,8 млн рублей.

Таким образом, сумма штрафов, назначенных РСЕ/РС, превысила 1064 млн рублей.

Сайты медиаоргнизации в России заблокированы "из-за систематического размещения информационных материалов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины".

Счета РСЕ/РС были заблокированы еще 14 мая 2021 года по требованию ФССП.

Московская редакция "Радио Свобода" переехала в Ригу.

Радио Свобода Арбитражный суд Москвы Москва ФНС Роскомнадзор
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