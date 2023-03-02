МИД РФ заявил, что "зерновая сделка" не работает из-за саботажа западных стран

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявили, что "черноморская инициатива" не работает, а украинская сторона продолжает по сугубо политическим причинам блокировать возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

"Вынуждены констатировать - предложенный Антониу Гутеррешем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакет" договоренностей не работает. Главная проблема - саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия-ООН", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отмечают, что "российскому же сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия, как бы ни убеждали всех в обратном европейцы и американцы".

В МИД подчеркивают, что львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

"По мере приближения окончания второго срока действия (120 дней) "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна в СМИ нарастают спекуляции относительно дальнейшего развития событий", - говорится в сообщении.

Инициативу с подачи Киева и Вашингтона предлагается "не только сохранить в имеющихся параметрах (три порта - Одесса, Черноморск, Южный на 120 дней с возможностью продления на аналогичный срок при отсутствии возражений сторон - России, Турции и Украины), но увеличить по времени и охвату (сразу на год с добавлением дополнительных портов). "При этом делаются неуклюжие попытки апеллировать к усилиям ООН по обеспечению глобальной продовольственной безопасности", - добавили на Смоленской площади.

"Прогресс в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации нашего сельхозэкспорта стремится к нулю. Причина - упорное нежелание западников признавать вторую часть "пакета" Гутерреша и продолжение ими санкционных ограничений", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также подчеркнули, что "замалчивается тот факт, что Киев продолжает по сугубо политическим причинам блокировать возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса". "Соответствующие положения прописаны в обоих Стамбульских соглашениях, перевалка аммиака могла бы начаться одновременно с вывозом украинского продовольствия", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На Смоленской площади сообщили, что на практике, через восемь месяцев после заключения сделки, выполняется только одна часть "пакета" - по вывозу украинского продовольствия.

"С 1 августа 2022 года было транспортировано свыше 23 млн тонн продукции (преимущественно (70%) кормовой кукурузы и фуражного зерна) в страны с высоким уровнем доходов (47%), прежде всего ЕС, и выше среднего (34%). Доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6 %", - говорится в сообщении.