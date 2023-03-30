Специалисты NASA в четверг скорректируют орбиту МКС с помощью корабля Cygnus

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Специалисты NASA планируют в четверг скорректировать высоту орбиты Международной космической станции (МКС) с помощью грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman, сообщил руководитель программы агентства на станции Джоэл Монтальбано.

Он отметил, что в ходе маневра двигатели корабля выдадут импульс величиной менее метра в секунду.

В июне прошлого года NASA сообщило об успешном проведении ограниченной коррекции орбиты МКС с помощью двигательной системы корабля Cygnus.

В том же месяце в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" заявили, что американский грузовой корабль Cygnus сможет выполнить еще несколько тестовых коррекций, но штатным средством данной операции остаётся российский корабль "Прогресс".

2018 году NASA уже испытывало в ходе девятой миссии Cygnus возможность корректировать орбиту станции с помощью двигателя корабля этой серии. За несколько дней до отчаливания специалисты включили маршевый двигатель "грузовика" на 50 секунд. В результате высота орбиты станции изменилась почти на 90 метров. Впоследствии корабль был модифицирован для существенного изменения орбиты МКС.

После прекращения программы полётов американских транспортных кораблей Space Shuttle к МКС в 2011 году для проведения коррекций орбиты станции и маневров уклонения от космического мусора использовались только российские корабли "Прогресс МС" и двигатели служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции.