Специалисты скорректировали орбиту МКС для возвращения корабля "Союз МС-22" на Землю

Фото: NASA via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские специалисты скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС) с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22" для будущего возвращения поврежденного корабля "Союз МС-22" на Землю, сообщила в среду российская госкорпорация "Роскосмос".

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-22", пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда", были включены в 22:47 по московскому времени и проработали 318 секунд, выдав импульс величиной 0,6 м/с", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

"В результате, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,1 км и составила 419,3 км", - отмечается в сообщении.

Приземление корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме планируется в конце марта 2023 года юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля. 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм, предполагается, что отверстие на скорости пробил элемент космического мусора.

26 февраля корабль "Союз МС-23" в беспилотном режиме пристыковался к МКС, чтобы заменить в ее составе поврежденный метеороидом в декабре "Союз МС-22". На нём на Землю осенью этого года вернутся россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Франциско Рубио.

На борту МКС в настоящий момент продолжают работу российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Франциско Рубио, Николь Манн, Джош Кассада, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт JAXA Коити Ваката и астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.