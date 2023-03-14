Херсонский чиновник ранен в результате покушения

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство заместителя главы администрации Каховского административного района Херсонской области, сообщается в телегам-канале СК во вторник.

По данным следствия, 13 марта в городе Новая Каховка неустановленное лицо заложило у входа в кафе самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие.

В результате, как сообщили в СК, заместитель главы военно-гражданской администрации Каховского административного района Херсонской области "получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи".

"Следственными органами СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом", - сообщается в телегам-канале. Произведен осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.