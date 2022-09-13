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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:14

Ректор Херсонского госуниверситета попала в больницу после покушения

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в результате покушения получила легкие ранения, она находится в больнице, сообщили журналистам в администрации Херсонской области.

"Ректор Херсонского госуниверситета Татьяна Томилина, получившая легкие повреждения после вчерашнего покушения, в настоящий момент находится в одной из херсонских больниц. Ее жизни ничего не угрожает", - сообщили в администрации региона во вторник.

По данным экстренных служб региона, покушение было совершено в понедельник. Взрывное устройство сработало в подъезде дома, где живет Томилина. В результате взрыва погиб мужчина.

Херсонская область в настоящее время находится под контролем российских военных в результате специальной военной операции.

Хроника 24 февраля – 13 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область Украина
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