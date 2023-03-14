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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:30

Число пострадавших при взрыве в Мелитополе увеличилось до трех

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - По уточненным данным, при подрыве автомобиля в Мелитополе ранены три человека, а не два, как сообщалось ранее, сообщил журналистам представитель экстренных служб Запорожской области. Пострадали двое мужчин и одна женщина.

Взорванный автомобиль принадлежал руководителю муниципального транспортного предприятия Ивану Ткачу, который находился на месте происшествия, добавил собеседник журналистоа. Пострадал ли он, не уточняется.

Ранее сообщалось, что автомобиль был подорван во дворе самодельным взрывным устройством.

Мелитополь Запорожская область
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