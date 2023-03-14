Жертвой взрыва в Мелитополе стал руководитель транспортного предприятия

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - При подрыве автомобиля в Мелитополе был ранен руководитель муниципального транспортного предприятия Иван Ткач, он умер в больнице от ран, сообщил журналистам представитель экстренных служб Запорожской области.

Взорванная машина принадлежала Ткачу, добавил он.

По версии экстренных служб, машину подорвали самодельным устройством. Это произошло в одном из дворов в городе. Сообщалось, что были ранены двое мужчин и одна женщина.