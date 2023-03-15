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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг своим приказом расширил перечень товаров для параллельного импорта, в том числе включив в него марки автомобилей, ранее не входившие в список.

В соответствии с приказом, ввозить в Россию без согласования с правообладателем можно будет легковые и грузовые автомобили Citroen, Dacia, Ford, Genesis, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Opel, Peugeot, Renault.

Механизм параллельного импорта предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя с того момента, как только продажи стартовали в любой стране мира.

В России он начал действовать в начале мая 2022 года и применяется к группам товаров и брендам, включенным в утверждаемый Минпромторгом перечень (содержит товары, которые не производятся в России и от поставок которых отказался иностранный производитель).

Минпромторг Renault Ford Hyundai Isuzu Kia
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