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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

В ФТС ждут, что объем параллельного импорта в РФ по итогам года превысит $20 млрд

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Объем параллельного импорта товаров в РФ с момента запуска механизма в начале мая составил на текущий момент более $20 млрд, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин.

"За это время ввезено товаров 2,4 млн тонн на сумму свыше $20 млрд", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Это прежде всего автомобили, станки, оборудование, технологические линии, но есть и товары легкой промышленности. Считаем, что это тоже оказывает значительное влияние на стабилизацию цен на рынке", - добавил руководитель таможенного ведомства.

Булавин отметил, что ФТС не зафиксировала влияния параллельного импорта на рост объемов контрафакта.

Прогноз главы ФТС относительно объема параллельного импорта в этом году значительно выше тех оценок, которые служба давала в начале ноября - более $15 млрд, и совпадает с ожиданиями Минпромторга РФ (цифру в $20 млрд в сентябре называл вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью "Известиям").

Механизм параллельного импорта предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя, как только продажи стартовали в любой стране мира. В РФ он начал действовать в начале мая и применяется к группам товаров и брендам, включенным в утверждаемый Минпромторгом перечень (содержит товары, не производимые в РФ и от поставок которых отказался иностранный производитель).

Осенью этого года правительство приняло решение продлить действие параллельного импорта на 2023 год.

ФТС Владимир Булавин
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