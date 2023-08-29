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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Аналитики оценили в 14% долю "параллельного импорта" на авторынке за 7 месяцев

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Доля автомобилей, ввезенных в Россию за январь-июль 2023 года по каналам "параллельного импорта", составила 13,8% на рынке легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей, в абсолютном выражении - 75 626 зарегистрированных машин, сообщила пресс-служба банка "Открытие".

Соответствующая оценка была получена по итогам анализа рынка, проведенного экспертами блока автобизнеса банка ("Открытие Авто") и компании "Автомаркетолог". Общий объема рынка легковых автомобилей и LCV по итогам 7 месяцев составил 547 тысяч автомобилей. В июле абсолютное число регистраций машин, ввезенных "параллельным импортом", выросло в помесячном выражении на 15%, до 15 247 штук.

"Помесячный анализ показывает, что доля автомобилей, импортированных по параллельным каналам в Россию, остается стабильной в течение всего года и колеблется от месяца к месяцу в пределах 13-15%. Примечательно, что эта доля остается стабильной даже на растущем рынке, ежемесячные объёмы которого увеличились в июле относительно января текущего года с 52,58 тысячи до 105 837 автомобилей соответственно, то есть в два раза", - заявила через пресс-службу руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.

Как отметил гендиректор ООО "Автомаркетолог" Олег Мосеев, стабильный размер доли "параллельного импорта" на уровне 15% последние три месяца может говорить о том, что потенциал спроса в этом сегменте близок к насыщению.

"С учетом того, что в 2023 году авторынок, по оптимистичным прогнозам, должен восстановиться до уровня 1 млн транспортных средств - включая легковые, пикапы и LCV - доля регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному каналу, может достичь 12-13%" - сказал Мосеев.

Лидерство среди брендов в структуре регистраций в июле сохранила Toyota (2347 машин; +6% м/м). С незаметным отрывом от первого места вторую и третью позиции в марочном рейтинге заняли Kia (2335 штук; +12% соответственно) и Hyundai (2245 штук; +12%). Далее следуют BMW и Mitsubishi. Наибольшую динамику прироста реализованных по "параллельному импорту" машин среди топ-10 марок показал Lexus, увеличивший продажи с июня по июль на 28% - с 451 до 576 машин.

Большинство "параллельно импортированных" в июле машин оснащены бензиновыми (66,6%) и дизельными (18%) моторами. Электромобили заняли в структуре "параллельного импорта" в июле лишь 5,5%.

По итогам 7 месяцев этого года среди марок лидируют Hyundai (12 276 штук), Toyota (12 236 штук) и Kia (11,34 тысячи штук).

Hyundai Toyota Открытие Открытие Авто Автомаркетолог
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