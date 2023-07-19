Конвенция об избежании двойного налогообложения РФ и Дании прекратит действие в 2024 году

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Конвенция между правительствами России и Дании об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество прекращает свое действие с 1 января 2024 года, сообщил российский Минфин.

Дания нотой от 19 июня официально уведомила российскую сторону о денонсации конвенции от 8 февраля 1996 года согласно положениям статьи 29 соглашения. В соответствии с нотой датской стороны, конвенция прекращает свое действие с 1 января 2024 года, а именно: в отношении налогов, взимаемых у источника, - по доходам, полученным начиная с 1 января 2024 года, в отношении других налогов на доходы и налогов на имущество - по налогам, взимаемым в любом налоговом году, начинающемся 1 января или после 1 января 2024 года.