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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Госдума денонсировала соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду проголосовала за денонсацию соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал.

Законопроект о денонсации (№265497-8) был внесен в парламент в декабре 2022 г.

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Соглашение, заключенное в 2010 г., определяло порядок налогообложения прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от недвижимого имущества, доходов от работы по найму, доходов артистов и спортсменов.

В пояснительных материалах напоминается, что возможность денонсации предусмотрена статьей 31 соглашения, при этом латвийская сторона нотой своего МИД от 16 мая 2022 г. уведомила о приостановлении действия соглашения. В качестве причины латвийской стороной было указано нарушение РФ международного права в отношении Украины, говорится в пояснительных материалах.

"В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2023 г. его действие прекратится с 1 января 2024 г.", - говорится в материалах к законопроекту.

Латвия Госдума
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