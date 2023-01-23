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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Песков сказал, что некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать

Песков сказал, что некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Призыв граждан на военную службу в рамках указа о частичной мобилизации прекращен, но продолжают действовать другие положения документа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать ответ администрации президента на запрос депутата псковского областного собрания Артура Гайдука, о том, что указ о частичной мобилизации продолжает действовать.

"Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны рапортовало о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен", - пояснил Песков

"Но кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженных сил. В этой части это (указ - ИФ) продолжает работать", - продолжил пресс-секретарь президента.

Песков отказался конкретизировать, о каких именно положениях документа он говорит. "В том числе это касается и того закрытого пункта и так далее", - сказал он.

Частичная мобилизация

Президент РФ Владимир Путин своим указом объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября 2022 года. К концу октября министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента, что мобилизационные мероприятия завершены.

1 ноября Песков подтвердил, что частичная мобилизация завершена и что отдельного указа о ее завершении, согласно заключению государственного правового управления администрации президента, не требуется. Он уточнил, что Минобороны разослало в военкоматы телеграммы с распоряжением прекратить рассылку повесток. На вопрос, сохраняет ли силу сентябрьский указ о начале мобилизации и может ли на его основании начаться новый этап призыва в войска, Песков ответил: "Нет, там же речь шла о конкретном количестве (призывников - ИФ) - до 300 тысяч человек, соответственно, этот указ выполнен".

4 ноября Путин сообщил, что в рамках проведения специальной военной операции мобилизованы 318 тысяч человек с учетом добровольцев. В декабре он сказал, что в дополнительной мобилизации нет необходимости.

Дмитрий Песков
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