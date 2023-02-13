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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

В Кремле заявили об отсутствии данных о новой волне мобилизации в РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Данных о новой волне мобилизации в России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, нет данных", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос о том, имеют ли место данные о новой волне мобилизации в России.

Вопрос возник в связи с призывом посольства США к людям с двойным гражданством (американским и российским) покинуть РФ из-за непредсказуемых последствий конфликта на Украине и якобы возможной новой мобилизацией в России.

Как отметил Песков, такие люди "в первую очередь для нас являются гражданами России, вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть".

"Призывы не посещать Россию, покинуть Россию мы слышим не в первый раз, они и из Госдепартамента озвучивались неоднократно за последний период. Поэтому это не является какой-то новацией", - сказал представитель Кремля.

В конце сентября прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября.

К концу октября министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента, что мобилизационные мероприятия завершены.

4 ноября Путин сообщил, что в рамках проведения специальной военной операции мобилизованы 318 тысяч человек с учетом добровольцев. В декабре он сказал, что в дополнительной мобилизации нет необходимости.

Дмитрий Песков
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