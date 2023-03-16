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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

МИД заявил о продолжении диалога с Турцией о разблокировании транзита в РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Москва и Анкара находятся в тесном контакте для того, чтобы разблокировать транзитные пути в Россию через Турцию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы настроены на расширение взаимовыгодного торгово-экономического взаимодействия с Турцией. Профильные российско-турецкие ведомства находятся в тесном контакте для решения связанных с этим практических вопросов, включая и тот, который вы затронули", - сказала Захарова в четверг на брифинге в Москве, отвечая на вопрос, как продвигается диалог о разблокировке транзитных путей в Россию через Турцию.

РФ Турция
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