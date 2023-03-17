Защита признанного иноагентом Ройзмана обжаловала его арест

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Апелляционная жалоба подана на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об административном аресте бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом), сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Владислав Идамжапов.

"Да, подал жалобу. Вероятнее всего, рассмотрение жалобы в суде состоится после обеда", - сказал Идамжапов.

16 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Ройзмана виновным по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) и назначил ему в качестве наказания 14 суток ареста.

Поводом для составления протокола стал репост в соцсети "ВКонтакте", сделанный в феврале 2022 года.

Сам экс-мэр заявлял, что считает вменяемое ему правонарушение нелепым, так как никогда не пользовался данной соцсетью.

24 августа 2022 года Ройзман был задержан в Екатеринбурге. Впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Экс-мэру, в частности, запрещено пользоваться средствами связи и интернетом за исключением некоторых случаев. Сам Ройзман свою вину по этому делу не признает.

Осенью прошлого года Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов.