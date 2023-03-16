Ройзман арестован на 14 суток

Евгений Ройзман перед заседанием в Ленинском районном суде Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману (признан иноагентом) арест по административному протоколу о демонстрации символики экстремистской организации, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иной атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами - ИФ) и подвергнуть наказанию в виде административного ареста на 14 суток", - сказал судья.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов уточнил "Интерфаксу", что репост, из-за которого было возбуждено административное дело, датируется 14 февраля 2022 года. Также Идамжапов еще до оглашения решения суда отметил, что любое решение, согласно которому Ройзмана признают виновным, будет обжаловано.

Ранее сообщалось, что полиция в Екатеринбурге составила на Ройзмана административный протокол за репост в соцсети "ВКонтакте" по ч.1. ст. 20.3 КоАП РФ.

В то же время, по словам самого Ройзмана, он никогда не пользовался этой соцсетью. "Я ни разу не открывал "Контакт" (соцсеть "ВКонтакте" - ИФ), я не знаю, как он выглядит", - сказал он.

Ройзман был задержан 24 августа 2022 года в Екатеринбурге. Впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Экс-мэру, в частности, запрещено пользоваться средствами связи и интернетом за исключением некоторых случаев. Сам Ройзман свою вину не признает.

В ноябре 2022 года Минюст признал Ройзмана иностранным агентом.