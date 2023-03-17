Апелляционная инстанция признала законным арест Ройзмана

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд оставил под арестом бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом) по административному делу о демонстрации символики экстремистской организации, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Оставить постановление от 16 марта без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказала судья.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов заявил журналистам, что это решение будет обжаловано.

"Нами, безусловно, будет отправлена жалоба на постановление и решение суда апелляционной инстанции. К сожалению, это не повлияет на арест и Евгений Вадимович будет находиться в спецприемнике для административно задержанных до 12:00 30 марта", - сказал Идамжапов.

Он также уточнил "Интерфаксу", что экс-мэр подал заявление к руководству соцсети "ВКонтакте" с просьбой заблокировать все аккаунты с его фамилией.

16 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Ройзмана виновным по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) и назначил ему в качестве наказания 14 суток ареста.

Поводом для составления протокола, по данным адвоката, стал репост видео с аббревиатурой экстремистской организации в феврале 2022 года в сообществе "Евгений Ройзман" социальной сети "ВКонтакте". Сам Ройзман заявлял, что считает вменяемое ему правонарушение нелепым, так как никогда не пользовался данной соцсетью.

24 августа 2022 года Ройзман был задержан в Екатеринбурге. Впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Экс-мэру, в частности, запрещено пользоваться средствами связи и интернетом за исключением некоторых случаев. Сам Ройзман свою вину по данному делу не признает.

Осенью 2022 года Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов.