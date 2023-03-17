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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Песков в связи с выдачей МУС ордера на арест Путина заявил о неприемлемости постановки вопроса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Кремле считают возмутительной выдачу МУС ордера на арест Владимира Путина и считают решения подобного рода с точки зрения права ничтожными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее решение МУС.

"Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. Соответственно любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", - подчеркнул он.

17 марта досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Решение принято в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины", нанесшей ущерб украинским детям.

Представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала: "Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными".

Дмитрий Песков МУС Владимир Путин Мария Львова-Белова Мария Захарова Украина
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