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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Львова-Белова назвала ордер МУС признанием работы по помощи детям в зоне спецоперации

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова считает, что выдача Международным уголовным судом ордера на ее арест показывает признание работы России по помощи детям в зоне проведения специальной военной операции.

"Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, что мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми. Были санкции всех стран, даже Японии в отношении меня, сейчас ордер на арест, ну и интересно, что же будет дальше. Ну а мы продолжаем работать", - сказала Львова-Белова журналистам, комментируя выдачу ордера МУС на свой арест.

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МИД РФ напомнили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса об ордерах на арест возмутительной и неприемлемой.

"Очень много у меня вопросов по решению МУС. В этой связи вот, что хотел бы вам сообщить. Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее решение МУС.

"Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. Соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", - подчеркнул он.

Мария Львова-Белова
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