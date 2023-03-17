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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

В Совфеде заявили, что Путин не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью

В Совфеде заявили, что Путин не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент России в соответствии с международным правом не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Президент России как высшее должное лицо в соответствии с международным правом обладает иммунитетом от иностранной и международной уголовной юрисдикции. Комиссия международного права ООН засвидетельствовала, что обычное международное право в данной области существует и имеет вполне определенное содержание. Как следствие, Президент России не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью (не выдерживается критерий rationae personae)", - написал Косачев в своем телеграм-канале.

Так он отреагировал на решение досудебной палаты Международного уголовного суда в Гааге (МУС) об аресте президента России Владимира Путина.

По его мнению, данное решение является "беспрецедентным и вопиющим" и имеет политическую подоплеку.

"Ордер на так называемый "арест" выдан не МУС как органом правосудия, а лишь его досудебной палатой, которая не предрешает вопросы виновности. Кроме того, МУС нарушил собственные правила в части опубличивания информации о конкретных лицах, что говорит о чисто политическом, а не правовом подтексте", - считает сенатор.

Он напомнил, что ни Россия, ни Украина не являются участниками Римского Статута МУС 1998 года, а значит данный орган не может обладать юрисдикцией на данных территориях - "не выдерживается критерий rationae loci".

"Так называемое "похищение детей" не подпадает под юрисдикцию МУС, поскольку такое преступление не предусмотрено Римским статутом (не выдерживается критерий rationae materia)", - заявил Косачев.

Он подчеркнул, что Россия не будет сотрудничать с МУС и с отдельными государствами-участниками Римского статута 1998 года, поскольку "Договор не создает обязательств или прав для третьего государства без его на то согласия" (статья 34 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года).

По его мнению, Россия могла бы ввести санкции против МУС.

"Сегодняшнее решение МУС не имеет ничего общего с правосудием, но демонстрирует глубочайший кризис международного права, спровоцированный Западом. В этих условиях Россия имеет все юридические основания для введения жёстких санкций в отношении МУС, его судей и чиновников. А вместе с дружественными странами было бы неплохо подумать над созданием институционального суда, который стал бы реальной альтернативой МУС", - заявил сенатор.

Константин Косачев Владимир Путин МУС
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