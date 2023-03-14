Дума приняла законы о наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Законы, устанавливающие в Уголовном кодексе и в КоАП ответственность за дискредитацию формирований и организаций, содействующих Вооруженным силам РФ, а также за распространение фейков о них, приняты на заседании Госдумы во вторник.

Так, согласно закону, уголовная ответственность будет наступать за публичные действия, направленные на дискредитацию "оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года".

Это будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Если же такие действия повлекли смерть по неосторожности или причинили вред здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка или общественной безопасности либо создали помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, то наказывать предлагается штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до семи лет.

Наказание за фейки

Закон вводит также ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об "оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации задач".

За это предлагается наказывать штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Максимальным наказанием за такие деяния, в случае если они повлекли тяжкие последствия, будет лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Административная ответственность

Второй из принятых законов вводит административную ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию "оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния". Подобное повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале комментировал инициативу. "Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы", - написал спикер Госдумы.