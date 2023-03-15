Совфед одобрил законы о наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

Предусмотрена ответственность от штрафов до лишения свободы на срок до 15 лет

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований и организаций, содействующих Вооруженным силам РФ, и за фейки о них.

Так, согласно одобренным поправкам в УК РФ, уголовная ответственность будет наступать за публичные действия, направленные на дискредитацию "оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года".

Это будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Если же такие действия повлекли смерть по неосторожности или причинили вред здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка или общественной безопасности либо создали помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, то наказанием может стать штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

Закон вводит также ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об "оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации задач".

За это предлагается наказывать штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Максимальным наказанием за такие деяния, в случае если они повлекли тяжкие последствия, будет лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Второй из принятых законов вносит поправки в КоАП, касающиеся административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию "оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния". Подобное повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.