Москва продолжит добиваться от Дании ответов на вопросы по диверсиям на "Северных потоках"

Вид на здание МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Москва продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные вопросы по поводу диверсий на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" несмотря на отказ Дании в совместном проведении расследования этих диверсий, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы. "Замести под ковер" этот вопрос не удастся", - сказано в комментарии.

В нем также отмечается, что "Копенгаген, столь рьяно защищающий интересы США в Европе, изначально не был заинтересован в проведении расследования, которое могло бы пролить свет на истинных исполнителей и заказчиков терактов".

Как говорится в комментарии Захаровой, "невнятная реакция датской стороны на переданную ей информацию об обнаружении компанией "Норд Стрим 2 АГ" объекта в районе сварного соединения в ходе обследования газопровода "СП - 2" в феврале с.г. является очередным подтверждением этого".

В минувший четверг глава МИД Дании Лёкке Расмуссен заявил, что России не разрешат участвовать в расследованиях взрывов на газопроводах, которые ведут Дания, Германия и Швеция.

В сентябре прошлого года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.