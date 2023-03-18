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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Москва продолжит добиваться от Дании ответов на вопросы по диверсиям на "Северных потоках"

Москва продолжит добиваться от Дании ответов на вопросы по диверсиям на "Северных потоках"
Вид на здание МИД РФ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Москва продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные вопросы по поводу диверсий на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" несмотря на отказ Дании в совместном проведении расследования этих диверсий, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы. "Замести под ковер" этот вопрос не удастся", - сказано в комментарии.

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В нем также отмечается, что "Копенгаген, столь рьяно защищающий интересы США в Европе, изначально не был заинтересован в проведении расследования, которое могло бы пролить свет на истинных исполнителей и заказчиков терактов".

Как говорится в комментарии Захаровой, "невнятная реакция датской стороны на переданную ей информацию об обнаружении компанией "Норд Стрим 2 АГ" объекта в районе сварного соединения в ходе обследования газопровода "СП - 2" в феврале с.г. является очередным подтверждением этого".

В минувший четверг глава МИД Дании Лёкке Расмуссен заявил, что России не разрешат участвовать в расследованиях взрывов на газопроводах, которые ведут Дания, Германия и Швеция.

В сентябре прошлого года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

Дания МИД РФ Мария Захарова Северный поток
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