Совбез ООН 27 марта проведет голосование по проекту резолюции РФ по "Северным потокам"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Совбезе ООН 27 марта пройдет голосование по российскому проекту резолюции о проведении расследования в отношении подрыва газопроводов "Северный поток", сообщил в четверг зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"На 22.00 по Москве 27 марта намечено голосование в СБ ООН по нашему проекту резолюции о проведении расследования по терактам на "Северных потоках", - написал Полянский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что соавтором текста резолюции стал Китай. Полянский также предположил, что другие страны также могут появиться в списках соавторов.

"Мы добросовестно в течение месяца провели экспертную работу над текстом, убрали все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров. В результате у западников, которые в эту работу демонстративно не включались, остался один единственный "аргумент": международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии. И это при том, что мы распространили переписку, из которой понятно, что у нас как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять", - говорится в сообщении зампостпреда РФ при ООН.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по поводу взрывов.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш озвучил такую версию событий: он сообщил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершены по распоряжению президента Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.

Накануне Херш со ссылкой на источник сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон в марте говорил с Байденом о раскрывшейся причастности США к взрывам на "Северных потоках", после чего ЦРУ и разведка Германии придумали иное объяснение инциденту.

"Это была полная выдумка американской разведки, которую распространили вместе с Германией, с целью дискредитировать вашу историю", - сказал Хершу источник в американском разведсообществе.

В начале марта The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщила, что США полагают, что диверсию на "Северных потоках" провела "проукраинская группировка". Собеседники издания заверили, что у них нет информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский или кто-то из его ближайшего окружения были в курсе готовившейся диверсии.