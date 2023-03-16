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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

В Дании заявили, что не допустят Россию к расследованию взрывов на "Северных потоках"

В Дании заявили, что не допустят Россию к расследованию взрывов на "Северных потоках"
Фото: Swedish Coast Guard Handout /Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Дания не будет давать разрешения российской стороне на участие в расследованиях взрывов на газопроводе "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщает портал The Local со ссылкой на главу датского МИД Ларса Лёкке Расмуссена.

"Дания заявила, что не разрешит России участвовать в расследованиях взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", - говорится в сообщении.

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По словам Расмуссена, "в Дании, Швеции и Германии действует верховенство закона, поэтому каждый может доверять проводимым нами расследованиям".

"Мы сказали русским, что проведем расследование тщательно. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах работы", - отметил глава МИД Дании.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

Дания Россия Северный поток
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