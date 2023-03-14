Путин рассказал об обнаружении "антенны" недалеко от места подрыва "Северного потока"

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - При обследовании акватории недалеко от мест подрыва на газопроводе "Северный поток" в датской исключительной экономической зоне был обнаружен предмет, похожий на антенну взрывного устройства, Дания пока не ответила на просьбу России провести соответствующие исследования, сказал президент Владимир Путин.

"Некоторое время назад, поскольку подрыв произошел в датской исключительной экономической зоне, тем не менее, "Газпром" получил разрешение от датских властей, исследовать место взрыва. Но "Газпром" не ограничился исследованием самого места подрыва, а по газопроводу судно, арендованное "Газпромом", пошло дальше и на удалении примерно 30 км от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял на том же месте, где произошел подрыв. А что это за места - это самые уязвимые места в газопроводе, это стык труб. И там был обнаружен столбик", - сказал Путин телеканалу "Россия-1".

"Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть заложено в эту трубопроводную систему", - отметил он.

Теперь, по словам президента, Россия хотела бы получить от датских властей разрешение на то, чтобы "самостоятельно, либо совместно с ними, а лучше, сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине", провести необходимые обследования, "если нужно, обезвредить это взрывное устройство, если оно там есть".

"Но на наш запрос датским властям мы получили ответ, что они сами должны на этот счет подумать, и когда сочтут возможным, дадут нам ответ", - сказал Путин и назвал этот ответ "неопределенным".

"Судя по всему, несколько было взрывных устройств заложено, что-то взорвалось, а что-то - нет. По каким причинам - непонятно", - сказал он.

В этом же интервью Путин выразил уверенность, что подрывы газопроводов - это был теракт на государственном уровне, на который "любители" не способны, поскольку не обладают необходимыми технологиями.

По его словам, взрыв был сильный, трубу вырвало и отбросило на некоторое расстояние. "Это вопрос не простой, в мировой практике нет даже примеров ремонта подобных систем после таких происшествий, но теоретически, технологически, конечно, все возможно", - сказал он.

Путин также высказал мнение, что у взорванных "Северных потоков" есть будущее, если европейские страны выскажут заинтересованность в их восстановлении.