Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Президент РФ подписал закон о доставке пенсий только "Почтой России"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что доставка пенсий, выплачиваемых наличными, будет осуществляться только "Почтой России".

В документе также прописана отмена идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 тыс. рублей в специально оговоренных случаях, запрет реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости и меры для завершения мероприятий по формированию имущественного комплекса АО "Почта России".

Алгоритм, заложенный в этом законе, предполагает гарантированное и бесперебойное получение пенсий на всей территории страны, а также позволяет минимизировать существующие затраты по доставке пенсий в сельской и труднодоступной местности. Так считает один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, сегодня из 11,9 млн человек, получающих пенсию наличными, а не через банк, 10,4 млн (87%) обслуживаются почтой, при этом 1,5 млн пенсионеров пенсию приносят "альтернативные доставщики, забирающие самые выгодные участки работы: в крупных городах, где минимальные трудозатраты".

Как отметил Хинштейн, "социальная нагрузка по доставке пенсий в труднодоступные населенные пункты остается на господрядчике". "Кроме того, когда случались экстренные ситуации - наводнения, другие ЧС - "альтернативщики" просто исчезали, ведь это зачастую ООО с уставным капиталом до 10 тыс. руб. Тогда почте приходилось брать эти обязательства на себя, это Приморье, Амурская, Иркутская области", - сказал он.

14 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий, что доставка пенсий, выплачиваемых наличными денежными средствами, будет осуществляться только "Почтой России". 15 марта этот закон поддержал Совет Федерации.

Владимир Путин Почта России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва продолжит добиваться от Дании ответов на вопросы по диверсиям на "Северных потоках"

Москва продолжит добиваться от Дании ответов на вопросы по диверсиям на "Северных потоках"

Президент РФ подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления

Путин подписал законы о наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

"ВКонтакте" сообщила о сбое в работе обмена сообщениями у некоторых пользователей

"ВКонтакте" сообщила о сбое в работе обмена сообщениями у некоторых пользователей
Пандемия коронавируса

Более 13 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

Минобороны РФ сообщило о продвижении штурмовых подразделений на авдеевском направлении

В Совфеде заявили, что Путин не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью

В Совфеде заявили, что Путин не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью

Что произошло за день: пятница, 17 марта

Путин назначил и.о. губернатора Смоленской области Василия Анохина

Путин назначил и.о. губернатора Смоленской области Василия Анохина

Песков в связи с выдачей МУС ордера на арест Путина заявил о неприемлемости постановки вопроса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });