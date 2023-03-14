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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Дума приняла закон о доставке пенсий только "Почтой России"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий, что доставка пенсий, выплачиваемых наличными денежными средствами, будет осуществляться только Почтой России.

Такой алгоритм предполагает гарантированное и бесперебойное получение пенсий на всей территории страны, а также позволит минимизировать существующие затраты по доставке пенсий в сельской и труднодоступной местности, сказал один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, сегодня из 11,9 млн человек, получающих пенсию наличными, а не через банк, 10,4 млн (87%) обслуживаются почтой, при этом 1,5 млн пенсионеров пенсию приносят "альтернативные доставщики, забирающие самые выгодные участки работы: в крупных городах, где минимальные трудозатраты".

"Социальная нагрузка по доставке пенсий в труднодоступные населенные пункты остается на господрядчике. Кроме того, когда случались экстренные ситуации – наводнения, другие ЧС – "альтернативщики" просто исчезали, ведь это зачастую ООО с уставным капиталом до 10 тысяч рублей. Тогда почте приходилось брать эти обязательства на себя, это Приморье, Амурская, Иркутская области", - отметил Хинштейн.

Также в законе прописана отмена идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 тысяч рублей в специально оговоренных случаях, запрет реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости и меры для завершения мероприятий по формированию имущественного комплекса АО "Почта России".

Почта России Госдума
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