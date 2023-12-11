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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Хуснуллин потребовал ускорить восстановление частного жилья в Мариуполе

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Темпы восстановления индивидуальных жилых домов (ИЖС) в Мариуполе необходимо ускорить, написал в Telegram вице-премьер Марат Хуснуллин после поездки в ДНР.

"В целом план по восстановлению Мариуполя выполняется. Подвели итоги года и начали составлять план на следующий в рамках совещания. Говорили также о том, что большой объем работы ведется по восстановлению ИЖС, но идет он недостаточными темпами. Необходимо ускориться. Как и в запуске предприятий в 2024 году согласно программе социально-экономического развития. Для этого создаются все условия, в том числе в новых регионах работает свободная экономическая зона", - сообщил он.

Хуснуллин также отметил, что в городе более чем на 90% выполнена работа по запуску тепла в жилые дома.

"В основном остались "тяжелые" объекты, которые изначально планировали под снос, но после детального изучения приняли решение их восстанавливать. Таких порядка 80. Еще около 30 объектов запитают к середине месяца", - добавил вице-премьер.

Он ознакомился с работой отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры и оценил ход восстановления фасадов домов на центральных улицах Мариуполя. Согласно мастер-плану города уже привели в порядок 500 тысяч кв.м, уточнил вице-премьер.

Также Хуснуллин обратил внимание на необходимость благоустройства улиц и общественных пространств в 2024 году.

Марат Хуснуллин Мариуполь ДНР
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