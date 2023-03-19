Путин провел длительную беседу с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после совещания в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону длительно отдельно пообщался с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в командном штабе СВО работа ведется круглые сутки, несколько раз за это время проходят сессии с докладами по направлениям. На одной из таких сессий президент, по его словам, и присутствовал.

"Он выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом еще отдельно достаточно долго с Герасимовым он говорил уже в отдельном кабинете, оценка ситуации была дана", - сказал Песков.

Ранее в воскресенье Песков заявил, что поездка в командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону заранее не готовилась, основной целью было "посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме".

Также Путин посетил с рабочей поездкой Мариуполь.